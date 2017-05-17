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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da devlet televizyonuna saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın Celalabad kentindeki televizyon binasına yapılan saldırıda iki kişi öldü. IŞİD'in kalesi olarak bilinen bölgede gerçekleşen saldırıyı henüz üstlenen olmadı

17 Mayıs 2017 17:24

Afganistan'ın Celalabad kentindeki devlet radyo-televizyon (RTA) binasının intihar saldırganlarının baskınına uğradığı ve güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Binayı basan dört teröristten ikisinin üzerlerindeki bombayı patlattıkları, diğer ikisinin ise güvenlik güçleriyle çatışmaya giriştiği öğrenildi. Terör milisi IŞİD'in kalesi sayılan Nangahar vilayetindeki saldırının sorumluluğunu üstlenen çıkmadı.

ABD nisan ayında Nangarhar vilayetine dünyanın nükleer olmayan en güçlü bombasını atarak onlarca IŞİD militanını öldürmüştü. Afganistan yönetimi bombardımanı olumlu karşılarken harekatı eleştirenler IŞİD'in Afganistan'da Taliban'a kıyasla marjinal bir grup olduğunu ve büyük tehdit oluşturmadığını belirtmişlerdi.

NATO İslamcı teröristlerle mücadele amacıyla Afganistan'a binlerce mevcutlu ek askeri kuvvet sevk etmeyi planlıyor. Afganistan'da elan 8 bin 400'ü Amerikan olmak üzere 13 bin 400 dolayında NATO askeri görev yapıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, afp/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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