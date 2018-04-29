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BBC Türkçe

Afgan kadınlar soruyor: 'Adım nerede?'

Sosyal medyada #BenimAdımNerede etiketiyle Afgan kullanıcılar kadınların ismini telafuz etmeyi ayıp sayan geleneklere karşı çıkıyor. Kampanyaya destek veren bir erkek kullanıcı, "O zaman neden hepimiz peygamberlerin eşlerinin adını biliyoruz?" diye soruyo

29 Nisan 2018 20:30

Afganistan'da kadınların ismini toplum içinde dile getirmek geleneklere ters.

Kamusal alanlarda bir Afgan kadını, sadece anne, kız evlat, kız kardeş ya da ailedeki en büyük erkeğin ablası olarak anılabiliyor.

Kadınların ismini kullanmak sadece uygunsuz görülmüyor, aynı zamanda hakaret olarak da algılanıyor.

Afganistan'da kanunlar annelerin isminin çocuklarının doğum sertifikasına yazılmasını engelliyor.

Ancak Afganistan'da kadın hakları savunucuları, sosyal medyada bir değişim yaratmaya çalışıyor.

#BenimAdımNerede

Kampanyanın öncülerinden Safiye Mohseni, kadınların ismini bir tabu olmaktan çıkarmak istediklerini söylüyor.

Bir kampanya aktivisti de, kadınların da bu duruma sessiz kaldığını ve baş kaldırmadığını söylüyor.

Başkent Kabil'de yaşayan Necla, BBC'ye neden bu kampanyaya katıldığını şu sözlerle anlatıyor:

"Eski kuşaklardan bu batıl geleneği miras edindik. Eşlerinin ismini telaffuz etmekten utanç duyan erkekler bile, neden bunu yaptıklarını bilmiyorlar. Sadece daha yaşlılardan böyle öğrendikleri için bunu sürdürüyorlar."

Ünlü Afgan müzisyen Farhad Darya, 10 Temmuz'da sosyal medyada kendisi ve eşi Sultana'nın fotoğrafını paylaştı.

Darya, karısının ya da annesinden isimleriyle bahsettiklerini insanlardan nasıl olumsuz tepki aldığını da not düştü.

Ancak paylaşıma gelen yorumlar oldukça olumluydu. Bir kullanıcı, Afgan şarkıcıların kadın haklarını savunmasından duyduğu mutluluğu paylaştı.

Sadece kadınlar değil erkekler de Darya'ya destek çıktı.

Naşir Ansari de paylaşımında, "Kadınların isimlerini saklamanın İslam'la hiçbir ilgisi yok" ifadelerine yer verdi.

Ansari, "Eğer durum öyleyse, neden İslam'da peygamberlerin eşlerinin adlarını hepimiz biliyoruz?" diye sordu.

Bazı kullanıcılar, eşlerinin isimlerini paylaştı.

BBC Farsça'ya konuşan Afgan kadınlar, neden bu kampanyaya katıldıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Ben birinin annesi, kız kardeşi, ablası, kızı ya da eşi olmaktan öte, öncelikle bir kadınım ve bir insanım.

"İsmimle çağrılmak istiyorum. Okulda, evde, markette, başka birinin ismiyle çağrılmaktan yoruldum. Bu bana gerçekten acı veriyor."

"Bir kadının cenazesinde bile adı geçmiyor, mezar taşlarına isimleri yazılmıyor, ölümlerinden sonra bile bir kimlikleri olmuyor.

"Bu savaşta sadece kadınlar değil erkekler de ülkelerinde zorluk yaşayan bu kadınların yanında durabilmeli. Kadınların hakları geri almaları için çaba göstermeliler - hem de gece gündüz."

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