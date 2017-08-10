Afgan çocuk mülteci ilk sergisini açtı

Sırbistan'daki bir mülteci kampında yaşayan "Küçük Picasso" lakaplı 10 yaşındaki Afgan Farhad Noory, ilk sergisini açmanın heyecanını yaşıyor. Resimlerinden kazanacağı ilk parayı da hasta bir Sırp çocuğun tedavisi için bağışlayacak.

Çarşamba günü Belgrad'daki bir cafede sergisi kurulan Noory'nin eserleri 2 ila 7 Euro arasındaki fiyatlara alıcı buldu. Ayrıca serginin yanı sıra kanser tedavisi gören Sırp bir çocuğun tedavi masraflarını karşılamak için de bağış toplandı.

İlk sergisi nedeniyle kendisini stres altında hissettiğini belirten Noory, hayalinin İsviçre'de resim ve dil öğrenimi görmek olduğunu belirtti.

Küçük Picasso lakaplı çocuk mültecinin resimleri arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, ressam Salvador Dali ve futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da portreleri yer alıyor.

Noory, anne babası ve iki erkek kardeşiyle birlikte sekiz aydır mülteci kampında yaşıyor. Genç mültecinin yeteneği, Sırp yardım kuruluşlarının kamptaki çalışma atölyelerinde keşfedildi.

Yardım kuruluşları Noory'nin bir resim okulunu ziyaret edip, üç ay süren bir fotoğrafçılık kursuna katılmalarını sağladı. Noory, Sırbistan medyasında yeteneği nedeniyle "Küçük Picasso" olarak yer aldı.

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DW/AFP/GA/BÖ