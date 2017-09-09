AfD’nin seçim etkinliğine protesto

Almanya'da seçim yarışı hızlanırken, Nürnberg kentinde seçim kampanyası etkinliği düzenleyen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin etkinliği protesto edildi. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı gösteriye Nürnberg'de faaliyet gösteren "Aşırı sağa karşı birlik" isimli topluluk da katıldı. Protestocular, amaçlarının hem etkinliğin kendisini, hem de etkinlikte konuşma yapan AfD’nin seçimlerdeki liste başı adayı Alexander Gauland'ı ve AfD'li Jörg Meuthen’i protesto etmek olduğunu ifade etti.

Belediye engellemek istemişti

Nürnberg Belediyesi de partinin Gauland’ın etkinlikte konuşma yapmayacağına dair garanti vermek istememesi üzerine etkinliğin belediyeye ait "Meistersingerhalle" isimli kültür ve kongre merkezinde düzenlenmesini engellemek istemişti. Bunun üzerine parti, belediyeye dava açmış ve Ansbach mahkemesinden AfD lehine karar çıkmıştı.

Nürnberg Belediyesi’nin Gauland’ın konuşma yapmasını engelleme girişiminin perde arkasında ise, AfD’li politikacının Federal hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz hakkında sarf ettiği ırkçı ifadeler bulunuyor. Özoğuz, Tagesspiegel gazetesine yazdığı bir makalede "Dilin ötesinde, spesifik bir Alman kültürünü kolayca tanımlayamazsınız” ifadesine yer vermişti.

Gauland ise Özoğuz'un bu sözlerine atfen "Bunu Türk kökenli bir Alman söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve ona spesifik Alman kültürünün ne olduğunu anlatın. O zaman bir daha hiç buraya gelmez ve biz de onu, Tanrı'ya şükür, Anadolu'ya gönderir bertaraf ederiz” demişti.

AfD’nin Nürnberg’de düzenlediği etkinlikte Gauland’ın yanı sıra Çek Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus ve diğer AfD’li adaylar Martin Hebner ile Martin Sichert de konuşma yaptı.

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DW/EPD/SÖ/BW