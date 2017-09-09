T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AfD’nin seçim etkinliğine protesto

Almanya’nın Nürnberg kentinde liste başı aday Gauland'ın katılımıyla düzenlenen Almanya için Alternatif (AfD) partisinin seçim etkinliği protesto edildi.

09 Eylül 2017 21:01

Almanya'da seçim yarışı hızlanırken, Nürnberg kentinde seçim kampanyası etkinliği düzenleyen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin etkinliği protesto edildi. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı gösteriye Nürnberg'de faaliyet gösteren "Aşırı sağa karşı birlik" isimli topluluk da katıldı. Protestocular, amaçlarının hem etkinliğin kendisini, hem de etkinlikte konuşma yapan AfD’nin seçimlerdeki liste başı adayı Alexander Gauland'ı ve AfD'li Jörg Meuthen’i protesto etmek olduğunu ifade etti.

Belediye engellemek istemişti

Nürnberg Belediyesi de partinin Gauland’ın etkinlikte konuşma yapmayacağına dair garanti vermek istememesi üzerine etkinliğin belediyeye ait "Meistersingerhalle" isimli kültür ve kongre merkezinde düzenlenmesini engellemek istemişti. Bunun üzerine parti, belediyeye dava açmış ve Ansbach mahkemesinden AfD lehine karar çıkmıştı.

Nürnberg Belediyesi’nin Gauland’ın konuşma yapmasını engelleme girişiminin perde arkasında ise, AfD’li politikacının Federal hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz hakkında sarf ettiği ırkçı ifadeler bulunuyor. Özoğuz, Tagesspiegel gazetesine yazdığı bir makalede "Dilin ötesinde, spesifik bir Alman kültürünü kolayca tanımlayamazsınız” ifadesine yer vermişti.

Gauland ise Özoğuz'un bu sözlerine atfen "Bunu Türk kökenli bir Alman söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve ona spesifik Alman kültürünün ne olduğunu anlatın. O zaman bir daha hiç buraya gelmez ve biz de onu, Tanrı'ya şükür, Anadolu'ya gönderir bertaraf ederiz” demişti.

AfD’nin Nürnberg’de düzenlediği etkinlikte Gauland’ın yanı sıra Çek Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus ve diğer AfD’li adaylar Martin Hebner ile Martin Sichert de konuşma yaptı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/EPD/SÖ/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya NürnbergGaulandAlmanyaAlternatifNürnbergAfD&rsquo;ninAlexander GaulandAfD Jörg Meuthen&rsquo;iBelediyesiGauland&rsquo;ınAnsbachAfDBelediyesi&rsquo;nin Gauland&rsquo;ınAfD&rsquo;liFederalGöçUyumdan Sorumlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24