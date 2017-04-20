AfD'nin kritik parti kongresi

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı Frauke Petry'nin Eylül ayındaki meclis genel seçimlerinde liste başı adayı olmayacağını açıklaması yankılanmaya devam ediyor. Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger ‘Petry'nin hafta sonundaki parti kongresinde hezimete uğramaktan korktuğu için adaylıktan çekildiğini' söyledi.

Riexinger Berliner Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, "Petry'nin aşırı şekilde sağa kayan AfD'de sözünü geçirtemeyeceğini anladığını, oysa partiyi aşırı sağa açanın da kendisi olduğunu” belirtti. Frauke Petry program tartışmasının kadro anlaşmazlığının gölgesinde kalmaması için liste başı adaylığından feragat ettiğini duyurmuştu.

Parti zirvesindeki çatışma kongreye yansıyacak

Aday listesinin başındaki isim Köln'deki parti kongresinde belirlenecek. Partideki karşıtları Petry'nin tek aday olmasını önlemeye çalışmaktaydı. Parti başkanının taraftarları Petry'nin Saksonya eyalet aday listesinin başında yer alacağını, dolayısıyla da meclis grup başkanı olabileceğini belirtiyorlar.

Frauke Petry kongrede, AfD'nin orta vadede koalisyonlara açılmasını ve kökten muhalefet partisi olarak kalmamasını öngören karar teklifinin onaylanmasına çalışacak. Bu öneri, Petry ile parti zirvesindeki Höcke ve Gauland gibi isimler arasında iktidar mücadelesi patlak vermesine yol açmıştı.

Alman Yeşiller partisinin eş başkanlarından Simone Peter, Frauke Petry'nin liste başı adaylığından çekilmesinin AfD'nin daha da sağa kaymasına yol açacağını söyledi. Yeşiller'in diğer temsilcileri de Frauke Petry'nin kararının siyasi yön tartışmalarından kaynaklanmayıp şahsi anlaşmazlıkların bir sonucu olduğunu dile getirdiler. Yeşiller yönetim kurulu üyesi Michael Kellner AfD'nin "Petry olsa da olmasa da aşırı sağcı mihraklarla bağları bulunan sağ nasyonal bir parti olarak kalacağını” söyledi.

‘AfD nasyonal demokratların yerine geçiyor'

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği demeçte "Diğer partililerin kesinlikle ret etmesine rağmen Petry'nin merkez konseyi ile eleştirel diyaloga açık olduğunu ve AfD'nin Nasyonal Demokrat Parti'yi bünyesinde eritme yolunda ilerlediğini” söyledi.

AfD'nin hafta sonundaki kongresinde seçim programı da oylanacak. Almanya için Alternatif partisi Almanya'da yaşayan Türklerin referandumdaki siyasi tercihlerini çifte vatandaşlığın kaldırılmasına gerekçe olarak kullanacağını duyurdu.

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DW/dpa/AG/GA