AfD'nin adayına destek yok

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller ve Sol Parti, sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adayı Albrecht Glaser'in Federal Meclis Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine karşı çıktı. Bu partilerin temsilcileri Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptıkları açıklamada, Glaser'in Müslümanların din özgürlüğünü tartışmaya açan sözlerini hatırlattı. Glaser farklı demeçlerinde, "İslam'ın bir din değil, siyasi bir ideoloji" olduğunu söylemişti.

Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Amiri Carsten Schneider, Federal Meclis Başkan Yardımcılığına aday olanların Anayasayı savunması gerektiğini söyledi.

Yeşiller Partisi eş Başkanı Cem Özdemir ise "Din özgürlüğü konusunu tartışmaya açan biri kendisini diskalifiye ediyor demektir. Böyle birini seçemem" dedi. Özdemir Federal Meclis Başkan Yardımcılığı'na seçilecek kişinin Anayasa'yı benimsemesi gerektiğinin altını çizdi.

Hür Demokrat Parti de Glaser'in adaylığına sıcak bakmadığını açıkladı. Hür Demokrat Parti Federal Meclis Grubu idari amiri Marco Buschmann, "Sayın Glaser‘in kendisine uygun olmadığını düşündüğüm bir dizi göreve aday olmasıyla biliniyor" dedi.

Sol Parti de benzer bir açıklama yaptı. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch Frankfurter Allgemeine'ye açıklamasında, "Sayın Glaser'in seçilmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise Frankfurter Allgemeine Zeitung'un bu konudaki haberi için görüş belirtmek istemedi.

Almanya için Alternatif Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland Glaser'e yönelik suçlamaları „abes" diye nitelendirdi. Gauland , "Elbette Glaser'in aday olarak arkasındayız" dedi.

Eski bir Hristiyan Demokrat Parti'li (CDU) olan Albrecht Glaser Frankfurt Belediyesi'nde haznedar oylarak görev yapmıştı. Daha sonra CDU'dan ayrılarak AfD'ye geçmişti. Glaser şubat ayında Almanya için Alternatif'in Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışmıştı.

Federal Meclis'te grubu bulunan her siyasi partinin Meclis Başkan Yardımcılığı görevi için bir ya da birden fazla aday belirleme hakkı var. Ancak bu adaylar meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun oyunu almak zorunda.

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DPA/EPD, HT/BÖ