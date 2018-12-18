AfD'li Höcke'ye Chemnitz soruşturması

Chemnitz Başsavcılığı, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Thüringen eyalet teşkilatı lideri Björn Höcke hakkında soruşturma başlattı. Thüringen eyalet meclisi bünyesindeki adalet komisyonu, geçen Cuma günü eyalet meclisi üyesi Höcke'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiş ve kendisi hakkında soruşturma başlatılmasının önünü açmıştı.

Başsavcı Ingrid Burghart, Pazartesi günü Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Höcke'ye sanat telif hakları kanununu ihlal ettiği suçlaması yöneltildiğini belirtti. Burghart, Höcke'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yazı ellerine ulaşır ulaşmaz soruşturma sürecinin başlatılacağını kaydetti.

AfD'nin aşırı sağcı kanadının bir temsilcisi olduğu bilinen Höcke, geçen yaz maruz kaldığı şiddet sonucu yaşamını yitiren Leipzigli öğrenci Sophia L.'nin fotoğrafını ailesinin izni olmaksızın sosyal medya üzerinden paylaşmakla suçlanıyor.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Björn Höcke, "Şahsıma yönelik suçlamalar tamamıyla asılsızdır" dedi. Höcke, yaptığının yalnızca Facebook sayfasında "kendisinin katıldığı" bir etkinlikle ilgili bilgi paylaşmaktan ibaret olduğunu söyledi.

Soruşturmanın kökeni, Chemnitz'te 2018'in Eylül ayında AfD ve "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler" (PEGIDA) tarafından düzenlenen eyleme dayanıyor. Söz konusu eylemde Sophia L.‘nin fotoğrafı izinsiz kullanılmış ve ardından Höcke, kendisinin de katıldığı etkinlikle ilgili bir fotoğrafı Facebook sayfasında paylaşmıştı. Sophia L.'nin ailesi, Höcke hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Sophia L.'nin ölümünün şüphelisi, Faslı bir kamyon sürücüsü. Şüphelinin otostop yapan genç kadını aracına aldığı düşünülüyor. Sophia L.'nin cesedi İspanya'da bulunmuştu.

Höcke daha önce birçok kez ırkçı ifadeleriyle gündeme gelmişti. Höcke, Berlin'deki "Avrupa’da Katledilen Yahudiler Anıtı"nı eleştirerek, "Biz Almanlar, yani bizim halkımız, bu utanç anıtını başkentinin kalbine koyan dünyadaki tek halkız" demişti.

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dpa/BÜ,GA