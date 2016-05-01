AfD kongresinde İslam vurgusu



İslam ve mülteci karşıtı söylemleriyle tanınan Almanya İçin Alternatif'in parti başkanları 'İslam'ı bir siyasi ideoloji olarak gördüklerini ve bunun anayasa ile asla bağdaşmayacağını' vurguladılar.

AfD lideri Freuke Pertry Cumartesi günü yaptığı açıklamada, AfD'nin muhalefetteki rolünü sadece geçici bir pozisyon olarak nitelendirdi ve partisinin iktidarı hedeflediğinin altını çizdi. Bugünkü kapanış gününde oylanacak parti programı taslağında olası koalisyon görüşmelerinde yer alacak kriterlerin dahi yer aldığı belirtilirken, buna örnek olarak AfD'nin Türkiye'nin AB'ye üyeliğine karşıtlığı gösterildi.

"Camilere kontrol şart"

Pertry, Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder'in, radikalleşme ve terörün önüne geçebilmek için camilere devlet denetimi getirilmesinin gerekli olduğu görüşüne de destek verdi. Kauder, Berliner Zeitung'da yer alan demecinde, bazı camilerde verilen vaazların Alman devletinin anlayışı ile uyumlu olmadığını belirterek "Burada devlet gerekiyor. Camiler kontrol edilmeli" diye konuşmuştu.

Emnid'in yaptığı son anketlere göre AfD yüzde 13 destekle, Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri ve SPD'den sonra en güçlü parti konumunda.

Yaklaşık 2 bin delegenin katıldığı kongrenin ilk gününde Euro bölgesi ve AB'den çıkış konusu görüşülerek kabul edildi. AfD AB'nin bir siyasi oluşumdan ziyade bir ekonomik birlik olarak hayatını sürdürmesi gerektiği görüşünü savunuyor.