AfD kongresi olaylı başladı

Almanya'da yapılan genel seçimlerde tarihinde ilk kez meclise girmeyi başaran sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Hannover kentindeki kongresi başladı. Kongre gündeminin en önemli maddesini, Genel Başkan Jörg Meuthen liderliğindeki parti yönetiminin seçilmesi oluşturuyor.

Kongre öncesinde Hannover Kongre Merkezi'ne girişleri engellemek için toplanan AfD karşıtı göstericilere polis su sıkarak müdahale etti. Polisin yaptığı açıklamaya göre olaylarda çok sayıda polis ve bir gösterici yaralandı. Bir polis memurunun atılan bir şişe nedeniyle elinden yaralandığı belirtildi. Kendini demirlere zincirleyen bir göstericinin de bacağı kırıldı. Gösterici hastanede tedavi altına alındı.

Gösteri nedeniyle bazı AfD delegelerinin kongrenin yapıldığı salona giremediği ve kongrenin gecikmeyle başladığı belirtiliyor.

Eski genel başkan Frauke Petry'nin 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerden sonra istifa etmesinin ardından Meuthen AfD'yi tek başına yönetiyor. Partinin Berlin eyalet teşkilatı başkanı Georg Pazderski kongre öncesinde parti başkanlığına aday olacağını açıklamıştı. Pazderski'nin, partinin Björn Höcke liderliğindeki sağ milliyetçi kanadıyla iyi ilişkileri olduğu ve bu kesimin desteğini arkasına alabileceği belirtiliyor.

AfD Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland'ın Pazderski karşısında adaylığını koyup koymayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

dpa, EC/DÇ

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