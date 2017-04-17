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Dünya
Deutsche Welle

AfD: Evetçiler Türkiye'ye dönsün

Almanya'da sağ popülist AfD, anayasa değişikliği referandumunda Almanya'dan Evet oyu kullananların Türkiye'ye geri dönmelerini istedi. Parti, bu kişilerin Alman vatandaşlıklarının da geri alınmasını talep etti.

17 Nisan 2017 17:41

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi Türkiye'deki referandum sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan ve Evet oyu kullanan Türk vatandaşı seçmenlerin Türkiye’ye geri dönmeleri gerektiğini belirtti.

Açıklamayı yapan AfD merkez yönetim kurulu üyelerinden Alice Weidel, Almanya'daki Türk vatandaşı seçmenlerden çıkan Evet oyu oranlarının, Almanya'daki birçok Türkün topluma uyumu konusunda başarısızlık sağlandığının göstergesi olduğunu belirtti.

Weidel, "Erdoğan'ın beşinci kolu, belli ki daha fazla hoşlarına giden ve ait de oldukları Türkiye'ye dönsünler" şeklinde konuştu. AfD'li Weidel ayrıca söz konusu kişilerin Alman vatandaşlıklarını geri almanın da mantıklı olacağını sözlerine ekledi.

Weidel, vatandaşlığın ancak topluma yeterli düzeydeki bir uyumla mümkün olabileceğini ifade etti. Ancak bu şartın Evet oyu kullanan birinci, ikinci ve üçüncü nesil Türkler arasında söz konusu olmadığını belirtti.

AfD'li Weidel, ancak yeni memleketlerine 'sadık olacaklarına yönelik şüphe bulunmayanların' Alman vatandaşlığına geçebilmeleri gerektiğini savundu.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumuna Almanya'daki Türk vatandaşı seçmenlerden büyük bir katılım oldu. Almanya'dan yaşayan Türk vatandaşı seçmenlerin Evet oyu yüzde 60'ın üzerinde bir orana ulaştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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