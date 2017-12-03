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Dünya
Deutsche Welle

AfD eşbaşkanlarını seçti

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Hannover kentinde yapılan kongresi ikinci gününde devam ediyor. Dün yapılan oylamada parti eşbaşkanlıklarına Jörg Meuthen ve Alexander Gauland seçildi.

03 Aralık 2017 16:33

Almanya için Alternatif partisinin Hannover Kongre Merkezi’nde dün başlayan kongresi bugün yönetim kadrosunun seçimiyle devam ediyor.

580 delegenin katıldığı kongrede dün parti eşbaşkanlıklarına Avrupalı parlamenter Jörg Meuthen ve partinin meclis grup başkanı Alexander Gauland seçildi. Başkanlığa aday olmak için yarışan, partinin Berlin eyalet teşkilatı başkanı Georg Pazderski ise yeterli oy alamadı. Pazderski, milletvekilleri Kay Gottschalk ve Albrecht Glaser ile birlikte parti başkan yardımcılığına seçildi.

Parti eşbaşkanları oylama sonrası yaptıkları konuşmalarda AfD'yi birarada tutmak istediklerini ifade etti. AfD'nin 2015 yılından beri başkanlığını yapan Jörg Meuthen, partide bir bölünme olmadığını belirterek parti içinde farklı kanatların bulunmasının tamamen normal olduğunu söyledi. Meuthen tek başına yarıştığı oylamada oyların yüzde 72'sini alırken, delegelerin yüzde 24'ü Meuthen'in aleyhine oy kullandı.

Partinin ikinci eşbaşkanını seçmek delegeler açısından kolay olmadı. Başkan aday adayları Georg Pazderski ve Schleswig-Holstein eyalet başkanı Doris von Sayn-Wittgenstein ilk iki tur oylamada çoğunluğun desteğini arkalarına alamayınca üçüncü turda 76 yaşındaki siyasetçi Alexander Gauland adaylığını koydu. Gauland tek başına yarıştığı turda oyların yüzde 68'ini alarak partinin ikinci eşbaşkanı oldu.

Hannover'deki kongre başlamadan önce dün yaklaşık 6 bin 500 AfD karşıtı kişi kongreyi protesto eden bir gösteri yaptı. Bugünse kentte bir gösteri düzenlenmesi beklenmiyor.

dpa/EC,DÇ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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