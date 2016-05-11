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Dünya
Deutsche Welle

AfD daveti kabul etti

Sağ popülist AfD partisinin Genel Başkanı Petry, Müslümanlar Merkez Konseyi'nin diyalog davetini kabul etti.

11 Mayıs 2016 12:02


Almanya için Alternatif (AfD) adlı parti Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi tarafından yapılan daveti kabul etti. AfD Genel Başkanı Frauke Petry'nin 23 Mayıs'ta Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi başkanı Aiman Mazyek ile Berlin'de bir araya geleceği açıklandı. Petry'nin sözcüsü ‘randevu tarihini kendilerinin önerdiğini' söyledi. Buluşmaya partinin merkez yönetim kurulu üyelerinden Alice Weidel'in de katılacağı öğrenildi.

Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek, diyalog için yaptıkları çağrıya cevap almalarının iki haftadan fazla sürdüğünü ve randevu tarihinin herkese uygun olup olmadığını araştırdıklarını söyledi. Aiman Mazyek görüşmede Merkez Konseyi'nin sadece kendisi tarafından temsil edilmemesi gerektiğini belirtti.

Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı, bir süredir İslam karşıtı söylemleri ile gündemde olan sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) Genel Başkanı Frauke Petry'i "Neden Müslümanlardan neden nefret ettiklerini öğrenmek istiyoruz” diyerek, bir sonraki yönetim kurulu toplantısına davet etmişti. Aiman Mazyek, AfD'nin Stuttgart'taki genel kongresinden hemen sonra partinin İslam politikasını görüşüp önyargıların ortadan kaldırılabilmesi için parti yönetimine diyalog çağrısında bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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