AFAD'dan engellilere afet eğitimi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Engelliler Destek Programı (EDES) kapsamında deprem bölgesi Ayvacık ve Ezine\'de engelli vatandaşlara afet eğitimi verilecek.

Ayvacık ve Ezine ilçelerinde 4-8 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak olan afet eğitimlerinin ardından katılımcı engelli bireylere Çanakkale AFAD tarafından Eğitim Katılım Belgesi verilecek ve içinde acil durum kişi bilgi kartı, düdük, pilli radyo, ilk yardım çantası, el feneri, afet eğitim kitabı, kalem ve not defteri bulunan Afet ve Acil Durum Çantası hediye edilecek. Ayrıca, AFAD personelleri tarafından, eğitimler sırasında talepte bulunan engelli vatandaşların birebir evlerine gidilerek, olası afetlerde risklerini azaltmak adına eşya sabitleme çalışmaları yapılacak. Engelli bireylere yönelik olarak düzenlenen proje ile Engelliler İçin Temel Afet Bilinci, Yangın Bilgisi, İlk Yardım Bilgisi ve Acil Durumlarda Bina Tahliyesi konularında eğitimler verilerek afetlerin yaratacağı zararlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlayıcı tedbirler ve afetlerden korunabilmek için neler yapılması gerektiği anlatılacak. Proje hakkında bilgiler veren Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, şöyle dedi:

\"Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların afet ve acil durum risklerine karşı bilgi ve farkındalık düzeyinin artmasını sağlamak, karşılaşabilecekleri afet ve acil durumlar karşısında kendi güçlerinin farkına varmalarını ve sorun çözme kapasitelerini artırmak bizim için önemli bir konudur. AFAD olarak toplumsal afet bilincini yükseltmek için bugüne dek yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarla yaşanabilecek olası afetlere karşı tüm vatandaşlarımızı, özellikle de engelli kardeşlerimizi bilinçlendirmek istiyoruz. Bu bağlamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın EDES Programı kapsamında bir proje hazırlamaya karar verdik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca finanse edilen ve Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilen Engellilere Yönelik Afet Eğitimi projemizle, engelli bireylerimize afet anını en az zararla ve kimseye ihtiyaç duymadan atlatabilmelerini sağlayacak temel becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz.\"

HAZIRLIĞIN ÖNEMİ

Olası depremlere hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen AFAD Müdürü Yılmaz, Türkiye ve bölgenin deprem kuşağı üzerinde olması nedeniyle her an afetlere karşı hazırlıklı olmanın gerektiğini söyledi. Yılmaz, şöyle dedi:

\"6 Şubat 2017 tarihinde Ayvacık\'ta yaşadığımız deprem bize hazırlık faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Öncelikle bireysel, daha sonra toplumsal düzeyde afetlere hazır olabilmemiz için, afetler konusunda bilinçlenmeli, güvenli yaşam bilincine sahip olarak kendimizi geliştirmeli, eğitimler almalı ve en önemlisi muhtemel bir afet öncesinde neler yapabileceğimizi bilmeliyiz. Bu sebeple Ayvacık ve Ezine ilçelerimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı düzenleyeceğimiz eğitimlere katılmaya davet ediyorum. Doğal afetlerin oluşumunu engelleyemesek de alınacak önlemlerle sonuçları en az zararla atlatmak mümkün. Çanakkale AFAD olarak afetlere karşı bilinçli toplum oluşturmak amacıyla 2017 yılı içinde kentimizde yaklaşık 4 bin 700 öğrenci ve 3 bin 650 yetişkine eğitimler verdik. Ayrıca, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına da eğitimler vermekteyiz.\"

