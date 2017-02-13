Af Örgütü'nden Tunus'a işkence suçlaması

Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda Tunus'ta polisin işkence ve keyfi muamelede bulunmasının gündelik hayatın bir parçası haline geldiği belirtildi. Raporda terörle mücadele gerekçesiyle güvenlik güçlerinin vatandaşlara ülkenin eski Devlet Başkanı Bin Ali dönemindekinden bile şiddetli davrandığı suçlamasında bulunuldu. Af Örgütü Kuzey Afrika Şubesi Başkanı Heba Morayef açıklamasında, "Rapor insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasının şiddet kültürünü desteklediğini gösteriyor" dedi.

Af Örgütü: Kurbanlar uğradıkları işkence yöntemlerini anlatıyor

Raporda çok sayıda vakada işkence, keyfi gözaltı ve tutuklamalar, ev aramaları ve seyahat yasakları uygulandığı vurgulandı. Af Örgütü rapor için konuşulan Tunusluların sopa ve hortumla dövülme, uykusuz bırakılma, elektro şoka maruz bırakılma ya da cinsel tacize uğrama gibi yöntemlerden bahsettiğini kaydetti. Kurbanların çoğu zaman kati gerekçeler olmaksızın dış görünüşleri, dini inançlarıyla ilgili yaptıkları açıklamalar ya da daha önce hapiste yatmaları nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Af Örgütü Kuzey Afrika Şubesi Başkanı Heba Morayef, 'kötü muamelelerin güvenlik adına yapılması sebebiyle Tunuslu yetkililerin insan hakları ihlallerinin üzerine bugüne dek gitmediğine' dikkat çekti.

Af Örgütü: İyileşmelerden herkes yararlanamıyor

Af Örgütü Tunus'ta yakın zamanda yasal düzenlemelerle bazı iyileşmeler kaydedildiğini, ancak terör suçundan tutuklu olanların bu iyileşmelerden yararlanamadığını belirterek eleştirdi. 2015 yılında çıkarılan Terörle Mücadele Yasası'nın güvenlik güçlerine kapsamlı yetkiler tanıdığını ve 'terörizm' kavramının kapsamını genişlettiğini belirten Af Örgütü, bugüne dek az sayıda polisin kötü muamele yüzünden yargı önüne çıktığını belirtti.

Öte yandan Tunus Başbakanı Yusuf Şahid yarın Berlin'e bekleniyor. Başbakan Angela Merkel ile yapacağı görüşmede terörizm, sığınmacılar, iltica başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların Tunus'a dönmesi ve Tunus'ta işsizlik oranının yüksek olması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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