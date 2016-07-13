Af Örgütü'nden Mısır'a ağır suçlama



Mısır'da güvenlik güçleri ve yargıya ağır ithamlar yöneltilen raporu Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Philip Luther açıkladı.

Raporda, 2015 yılının başından bu yana Mısır'da insan hakları ihlallerinde yoğun artış gözlendiği belirtildi. Philip Luther, "Mısır gizli servisi, terörle mücadele kisvesi altında öğrenciler, siyasi aktivistler ve göstericileri susturmak için pervasızca hareket ediyor" dedi.

Aylarca gözaltı

Rapora göre muhaliflerin birçoğu yakınlarına haber verilmeksizin aylarca gözaltında tutulup sorgulanıyor. Bunların arasında 14 yaşın altında çocuklar da bulunuyor.

Raporda işkence vakalarına da yer veriliyor. Güvenlik güçlerinin tecavüz, kaba dayak ve elektroşok gibi işkence yöntemlerine başvurarak zorla ifade aldığı kaydediliyor.

Yargı nasıl destek veriyor?

Af Örgütü'nün Mısır raporunda güvenlik güçlerinin işkence ve adam kaçırma uygulamaları toplam 17 somut vakada aktarılıyor. Mısır istihbaratının Kahire'deki gizli cezaevinde yüzlerce kişinin tutulduğu tahmin ediliyor.

Af Örgütü'nün raporunda yargı kurumları da eleştiriliyor. Mısırlı hakim ve savcıların sahte belgelerle adam kaçırma ve işkence uygulamalarına destek verdikleri öne sürülüyor.

Devlet Başkanı El Sisi'ye çağrı

Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Philip Luther, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin devletin tüm güvenlik kurumlarına adam kaçırma ve işkence uygulamalarına son vermeye çağırmasını istedi.

İtalyan üniversite öğrencisi Giulio Regeni'nin Kahire-İskenderiye yolunda ölü bulunması üzerine Avrupa Parlamentosu da mart ayında Mısır'daki insan hakları ihlallerini eleştiren bir karar almıştı. Regeni'nin vücudunda çok sayıda darp izi, yanık ve morluklar belirlenmiş, el ve ayak tırnaklarının söküldüğü görülmüştü.