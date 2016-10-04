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Deutsche Welle

Af Örgütü: Zengin ülkeler bencilce davranıyor

Uluslararası Af Örgütü, mülteci sorununda zengin ülkeleri bencillik ve sorumsuzlukla suçladı. Rapora göre Türkiye dahil on ülke yükün yarısından fazlasını üstleniyor.

04 Ekim 2016 13:42

Uluslararası Af Örgütü, gelişmiş ülkelere daha fazla mülteciye sahip çıkma çağrısı yaptı. Örgüt bugün Londra'da yayımladığı raporunda 193 ülkedeki mülteci verilerini mercek altına aldı ve zengin ülkeleri mülteciler konusunda bencilce davranıp, sorumluklarından kaçmakla suçladı. Rapora göre, sadece on ülke dünya genelindeki mültecilerin yüzde 56'sına kucak açmış durumda. Ancak bu ülkelerin -refahın göstergesi olarak kabul edilen- gayri safi yurt içi hâsılası (GSYİH) dünya geneline kıyaslandığında yüzde 2,5'in altında kalıyor. Üstelik bu ülkeler ne Avrupa Birliği ne de G7 içerisinde yer alıyor. Sınırları içinde en çok mülteci barındıran ülkelerse sırasıyla Ürdün, Türkiye ve Pakistan.

Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, "mevcut dağılımın sürdürülebilir yanı olmadığını vurgularken, bunun, Suriye, Güney Sudan, Afganistan ya da Irak'taki savaştan kaçan milyonlarca insanı hazin ve acı bir tablo ile karşı karşıya bıraktığını" belirtti.

Shetty konuşmasında zengin ülkelere yüklendi ve "Liderlerin, dünya bankalarını kurtarıp, yeni savaş teknolojileri üretebiliyorken, neden sadece dünya nüfusunun yüzde 2,3'üne denk gelen 21 milyon mülteciyi barındıracak yer bulamadıklarını artık açıklamaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

Nüfusa dayalı dağılım önerisi

"Küresel mülteci krizi ile mücadele: Sorumluluktan kaçmak yerine sorumlu davranmak" başlığıyla yayınlanan raporda, mülteci krizinin aşılabilmesi için öneriler de sunuluyor. Objektif kriterlere ve nüfus yoğunluğuna dayalı bir dağılımın baz alındığı çözüm önerisinde, her ülkenin GSYİH ve işsizlik oranları doğrultusunda yapılacak adil bir hesaplamayla her yıl mültecilerin yaklaşık yüzde onuna yeni bir yuva sağlanabileceği belirtildi.

Raporda özellikle Avustralya'nın yanı sıra Macaristan gibi AB ülkelerine caydırıcı politikalarla sistematik biçimde insan haklarını ihlal ettikleri suçlaması yöneltildi. Buna göre, birçok kişi savaştan kaçış yolunda alıkonduğu, işkence, taciz ve tecavüze maruz kalıp hayatını riske attığı bir yolculuğa zorlanıyor.

Uluslararası Af Örgütü raporda ayrıca mülteci akınını engellemek için AB'nin Türkiye, Libya ve Sudan'la işbirliğini de eleştiriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/kna MK/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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