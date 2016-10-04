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BBC Türkçe

Af Örgütü: Mültecilerin çoğu 10 ülkede

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), zengin ülkeleri mülteciler konusunda "bencillikle" suçladı

04 Ekim 2016 14:31

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), dünya gayri safi hasılasının yüzde 2,5'ini oluşturan 10 ülkenin, mültecilerin yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü "Küresel mülteci sorununu çözmek: Sorumluluktan kaçınmaktan, sorumluluk paylaşmaya" başlıklı son raporunda, zengin ülkeleri "bencillikle" suçladı.

Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, "Az sayıda ülke, krize komşu olduklarından çok fazla şey yapmak zorunda bırakıldı" dedi.

İngiltere'nin bu anlamda kötü bir örnek olduğunu belirten Salil Shetty, "İngiltere 2011'den bu yana 8 bin mülteci aldı. Çok daha küçük, İngiltere'den 10 kat küçük bir ülke olan Ürdün'de ise 655 bin Suriyeli mülteci var" diye konuştu.

Af Örgütü'nün raporunda, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNCHR) verileri de aktarıldı.

Bu verilere göre, Ürdün'den sonra en çok mülteci barındıran ülke Türkiye. Ürdün'de 2,7 milyon, Türkiye'de ise 2,5 milyondan fazla mülteci bulunuyor.

 

Ürdün ve Türkiye'den sonra en çok mülteci barındıran ülkeler 1,6 milyon kişiyle Pakistan, 1,5 milyonla Lübnan.

Bu ülkeleri İran, Etiyopya, Kenya, Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Çad izliyor.

Af Örgütü'nün raporunda, zengin ülkelerin "en az sayıda mülteci barındırıp, mülteciler için en az şeyi yaptığı" belirtiliyor ve "Mesele sadece yardım parası göndermek değil. Zengin ülkeler insanların 'orada' tutmak için para ödeyemez." deniyor.

Örgütü, her bir varlıklı ülkenin, büyüklüğü, refahı ve işsizlik oranlarına göre mülteci alması durumunda, mülteciler sorununun fazlasıyla çözülebileceğini de vurguladı.

UNHCR'ın verilerine göre Çin, Rusya ve Körfez ülkeleri şu ana dek bir mülteci bile almadı.

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