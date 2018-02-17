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Spor

AEK - Göztepe: 32-23

Onur ATIŞ / ATINA, (DHA) SALON: OAKA HAKEMLER: Marko Sekulic (x), Vladimir Jovandic (x) (Sırbistan) AEK: Radulovic (xxx) (Syngaris xx), Tsigogianopoulos (xx), Hoggas (xxx) 7, Zampounis (xx)  3, Lokken (xxx) 3, Argyrou (xxx) 8, Vrazalica (xxx) 5, Perros (

17 Şubat 2018 20:52

Onur ATIŞ / ATINA, (DHA)

SALON: OAKA
HAKEMLER: Marko Sekulic (x), Vladimir Jovandic (x) (Sırbistan)
AEK: Radulovic (xxx) (Syngaris xx), Tsigogianopoulos (xx), Hoggas (xxx) 7, Zampounis (xx)  3, Lokken (xxx) 3, Argyrou (xxx) 8, Vrazalica (xxx) 5, Perros (xx) 2, Nikolaidis (xx) 1, Dompris (xx), Vamvakas (xx), Mylonas (xxx) 3, Georgiadis (xx)
GÖZTEPE: Yunus (x) (Enis x), Krivchikov (x) 1, Kevic (xx) 7, Baran (xx) 3, Kerem (x), Can (xx) 3, Chouiref (xx) 5, Enis (x) 1, Murat (x) 1, Gökhan (x), Vucicevic (x) 1, Tuğberk (x) 1
DEVRE: 14-11
İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Dompris (2), Argyrou, Tsigogianopoulos (AEK), Gökhan, Murat, Krivchikov (0) (Göztepe) 

Hentbol Erkekler Challenge Cup son 16 turu rövanş maçında İzmir’de 29-25 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK’ya konuk olan Göztepe rakibine 32-23 mağlup olarak elendi. Atina OAKA Spor Salonu’nda oynanan maça kötü başlaşan temsilcimiz ilk 2 dakikayı 4-0 geride tamamladı. Ardından toparlanan Uçan Adamlar 8-8’lik beraberliği yakalasa da soyunma odasına 14-11 geride girdi.  İkinci devrede girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Göz-Göz savunmada da AEK ataklarını önleyemedi. Bu kupada daha önce diğer Yunan ekibi Paok’u saf dışı bırakan Göztepe AEK’ya diş geçiremeyince Avrupa macerasını noktaladı. Güvenlik gerekçesiyle Göztepeli taraftarlar salona alınmazken. Yaklaşık 500 AEK’lı takımını destekledi. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya da gönüllü yöneticilerle karşılaşmayı izledi.

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