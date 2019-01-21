ADÜ'de Prof. Dr. Aldemir rektörlük görevini devraldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğü\'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev süresi dolan eski rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, görevini yeni atanan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir\'e teslim etti.

Atatürk Kongre Merkezi Toplantı Salonu\'nda yapılan törene AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karagöz\'ün de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

\'BİR MAKAMA GELDİĞİNİZDE TOPLUMA MAL OLURSUNUZ\'

ADÜ Rektörlüğü\'ne 2014 yılında atanan ve görev süresi dolan Prof. Dr. Cavit Bircan, yaptığı veda konuşmasında, \"Biz dönemimizi bitirdik. Artık emaneti başkasına devrediyoruz. Makamların bir özelliği vardır. Makama geldiğiniz zaman siz artık siz değilsiniz. Bir topluma mal olmuşsunuzdur. Ben bugün ayrılıyorum. Çok ayrılık gördüm. Ayrılırken etrafınız bomboş kalır, çevreniz boşalır. Ama çok şükür bize bunu yaşatmadılar. Biz zaten rektörlük görevi döneminde yaşanılacak her şeyi yaşadık. Darbe bile oldu. Hayatın en zor döneminde rektörlük yaptık. Bu üniversitenin rektörü olmak benim için büyük onur ve gururdu. Buradan üzülerek ayrılırsam, Allah bunun hesabını bana sorar. Beni üzülürken göremeyeceksiniz\" diye konuştu.

\'BÜYÜK ONUR VE GURUR DUYDUM\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ADÜ Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, \"2014-2018 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü görevini tamamlayan Prof. Dr. Cavit Bircan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. 1992 yılında kurulan ve merhum Başbakan Adnan Menderes\'in adını taşıyan üniversitenin Rektörü olmanın onur, gurur ve heyecanını yaşıyorum. Görevi devraldık. Bundan sonra Üniversitemizde, FETÖ, PKK ve benzeri terör örgütleriyle mücadele etmek için çalışacağız. Jeotermal kaynakların tarıma en iyi katkıyı sağlayabilmesi için çalışacağız. Kültürüyle, misyonuyla üniversitemizin sadece ulusal değil uluslararası arenada adını duyurmak için çalışacağız\" dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Cavit Bircan, cübbesini çıkararak yeni Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir\'e giydirdi. Aldemir ise Bircan\'a yaptığı çalışmalardan dolayı plaket ve çiçek takdim etti.



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