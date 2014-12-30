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Dünya
Deutsche Welle

Adriyatik'te imdat çağrısı

İstanbul’dan yola çıktığı belirtilen ve 600’den fazla mülteciyi taşıyan bir yük gemisi Adriyatik Denizi’nde imdat sinyali verdi.

30 Aralık 2014 19:16

Korfu Adası yakınlarında imdat sinyali veren "Blue Sky M" adlı gemiye yardımcı olmak
için Yunan Donanması'na ait bir firkateyn ve sahil güvenlik botları yola çıkartıldı.
Durumu gözlemlemek için bir helikopterin de devrede olduğu belirtiliyor. Alman haber
ajansı dpa'nın sahil güvenlikten aldığı bilgilere göre
geminin batma tehlikesi bulunmuyor.
Yunan adası Othoni'nin Belediye Başkanı geminin adanın güneyinde çıplak gözle
görülebildiğini belirtti. Bölgede rüzgarların etkili olduğu ve deniz trafiğini olumsuz
etkilediği belirtiliyor.
Gemi pozisyonlarını gösteren marinetraffic.com sitesine
göre Moldova bandıralı gemi,
Hırvatistan'ın Rijeka Limanı'na varmak üzere İstanbul'dan yola çıkmıştı.
Yunan medyasında yer alan haberlerde gemide silahlı kişilerin olduğu ileri sürüldü. Sahil
güvenlik yetkilileri, söz konusu kişilerin gemideki mültecileri yasadışı yoldan Avrupa'ya
sokmak isteyen ve kendi güvenlikleri için yanlarında silah taşıyan insan tacirleri
olduğunu tahmin ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Adriyatik DeniziAdasıSky M34;Yunan DonanmasıOthoni Belediye BaşkanıMoldovaHırvatistanRijeka LimanıAvrupaWelle Türkçe DPA AÜ

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