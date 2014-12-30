Adriyatik'te imdat çağrısı

Korfu Adası yakınlarında imdat sinyali veren "Blue Sky M" adlı gemiye yardımcı olmak

için Yunan Donanması'na ait bir firkateyn ve sahil güvenlik botları yola çıkartıldı.

Durumu gözlemlemek için bir helikopterin de devrede olduğu belirtiliyor. Alman haber

ajansı dpa'nın sahil güvenlikten aldığı bilgilere göre

geminin batma tehlikesi bulunmuyor.

Yunan adası Othoni'nin Belediye Başkanı geminin adanın güneyinde çıplak gözle

görülebildiğini belirtti. Bölgede rüzgarların etkili olduğu ve deniz trafiğini olumsuz

etkilediği belirtiliyor.

Gemi pozisyonlarını gösteren marinetraffic.com sitesine

göre Moldova bandıralı gemi,

Hırvatistan'ın Rijeka Limanı'na varmak üzere İstanbul'dan yola çıkmıştı.

Yunan medyasında yer alan haberlerde gemide silahlı kişilerin olduğu ileri sürüldü. Sahil

güvenlik yetkilileri, söz konusu kişilerin gemideki mültecileri yasadışı yoldan Avrupa'ya

sokmak isteyen ve kendi güvenlikleri için yanlarında silah taşıyan insan tacirleri

olduğunu tahmin ediyor.

