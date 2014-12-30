Adriyatik'te imdat çağrısı

Korfu Adası yakınlarında imdat sinyali veren "Blue Sky M" adlı gemiye yardımcı olmak
için Yunan Donanması'na ait bir firkateyn ve sahil güvenlik botları yola çıkartıldı.
Durumu gözlemlemek için bir helikopterin de devrede olduğu belirtiliyor. Alman haber
ajansı dpa'nın sahil güvenlikten aldığı bilgilere göre
geminin batma tehlikesi bulunmuyor.
Yunan adası Othoni'nin Belediye Başkanı geminin adanın güneyinde çıplak gözle
görülebildiğini belirtti. Bölgede rüzgarların etkili olduğu ve deniz trafiğini olumsuz
etkilediği belirtiliyor.
Gemi pozisyonlarını gösteren marinetraffic.com sitesine
göre Moldova bandıralı gemi,
Hırvatistan'ın Rijeka Limanı'na varmak üzere İstanbul'dan yola çıkmıştı.
Yunan medyasında yer alan haberlerde gemide silahlı kişilerin olduğu ileri sürüldü. Sahil
güvenlik yetkilileri, söz konusu kişilerin gemideki mültecileri yasadışı yoldan Avrupa'ya
sokmak isteyen ve kendi güvenlikleri için yanlarında silah taşıyan insan tacirleri
olduğunu tahmin ediyor.