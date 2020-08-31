Adres sordular, linç edildiler!

Esenyurt'ta, bir çocuğu kamyonetle kaçırmaya çalıştıkları sanılan iki esnaf diğer esnaf ve vatandaşlar tarafından dakikalarca darp edildi. Tekmeli yumruklu dayak, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



Şehitler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı sokakta halı yıkama işi yapan iki esnaf, kamyonetleriyle adres sormak için bir çocuğu araca çağırdı. Olayı gören çevredeki diğer esnaflar ise aracın yanına gelerek ne yaptıklarını sordu.



Durumdan şüphelenen ve çocuğun kaçırılmaya çalıştığını sanan vatandaşlar, önce çocuğu indirip güvenli bir yere götürürken, araç içindeki iki kişiyi araçtan aşağı indirdi. Esnaf, 2 kişinin çocuğu kaçırma girişiminde bulunduklarını zannederek, darp etmeye başladı.



Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirirken, darp edilen 2 kişi kalabalığın elinden kurtularak kaçtı. Kaçan kişileri, esnaflar cadde üzerinde tekrar yakalayıp darp etmeye devam etti. Yaşananlar saniye saniye sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



İfadesi alınmak üzere ailesi ile beraber karakola çağrılan çocuk, olayda bir kaçırılma girişimi yaşanmadığını söyledi.



Araçtaki kişilerin, kendisine adres sorduğunu belirten çocuk, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. Çocuğun ifadesinin ardından 2 kişi, serbest bırakıldı.