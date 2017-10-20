Adliye önünde müfredat açıklaması

İZMİR, (DHA)- İZMİR Adliyesi\'ne, 2017-2018 eğitim- öğretim yılı müfredatının iptali için açılan davaya müdahil olmak için gelen ve kendilerini \'Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi\' gönüllüleri olarak isimlendiren bir grup, açıklaması yaptı.

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi gönüllüleri, bugün öğlende, İzmir Adliyesi\'ne gelerek 2017-2018 eğitim öğretim yılı müfredatın durdurulması ve iptali için açılan davaya müdahil olmak istedi. Başvurunun ardından İzmir Adliyesi C Blok önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup \'Şeriata yenilmeyeceğiz\' sloganı attı. Polis, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Grup adına basın açıklamasını yapan Savaş Sarı, \"Bugün buraya, Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi hukukçularının, eğitimci ve akademisyenlerin yaptığı hazırlık ile açılan bir davayı duyurmak ve halkımızı bu davaya müdahil olmaya çağırmak üzere geldik. Bu, 2017-2018 eğitim- öğretim yılı için hazırlanan yeni müfredata karşı Danıştay\'da açılmış olan yürütmeyi durdurma talebini de içeren iptal davasıdır. İptal davasının gerekçesi çok basittir. Zorunlu eğitim içinde yer alan ilk ve ortaöğretim kurumlarında, bu müfredatla temel kural haline getirilen içerikten söz ediyoruz. Bu müfredatta; tarihten müziğe, matematikten fen bilgisine tüm derslerde bilim dışı, laikliğe aykırı bir şekilde dinci ve mezhepçi, gerçeklikten uzak, Cumhuriyet düşmanı ve Osmanlıcı bir içerik açıkça ilan edilmektedir dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.



FOTOĞRAFLI