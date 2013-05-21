İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan: Adli Tıp Kurumu neyi inceliyor?

Helin Alp/ Ankara

Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde kanser hastası İrfan Eskibağ, doktorlarca ‘cezası ertelenmesi gerekiyor’ raporuna rağmen Adli Tıp Kurumu'ndan ‘infazı durdurulsun’ raporu gelmediği için cezaevinde hayatını kaybetti. Bugün de Bitlis cezaevindeki hasta mahkûm Gürgün Kurt’un hayatını kaybetmesiyle gözler cezaevlerine çevrildi.

İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, cezaevindeki hasta mahkûmlarla ilgili önemli iddialarda bulundu. T24’e konuşan Öztürk Türkdoğan’ a göre sorun Adli Tıp Kurumu. Türkdoğan, ‘Adli Tıp Kurumu neyi inceliyor? Doktor raporlarına rağmen bu mahkûmların cezası ertelenmiyor. Kurum, ‘bu insanlar devlete karşı suç işledi’ diye düşünerek siyasi kararlar alıyor ve infazın durdurulması kararını geciktiriyor” dedi.

İHD Başkanı Türkdoğan, Ocak ayında Meclis’te kabul edilen hasta mahkûmların infazının ertelenmesiyle ilgili yasal değişikliğe rağmen ‘adli’ ve ‘siyasi’ mahkûm ayrımı yapıldığını iddia etti. İşte, Tükdoğan’ın çarpıcı iddiaları:



'Hasta mahkûmların tahliyesi Adli Tıp'a takılıyor'



Cezaevlerinde, nisan ayı itibariyle, 121'i ağır, 108'i acil tedaviye ihtiyacı olan toplam 229 hasta mahkûm bulunuyor. Çoğu kanser, Wernike-Korsakof, engelli ve kendi kendini idame edemeyecek olan 229 hasta mahkûmun cezasının ertelenmesi Adli Tıp Kurumu’na takılıyor. Bu insanların büyük kısmı her an yaşamını yitirebilir. Sincan Cezaevi’ndeki Abdülsamet Çelik, kan kanseri ve çok ağır hasta.

Adli Tıp, hala ‘tahliye’ raporunu göndermiyor. Ocak ayında Adli Tıp’a başvurulmuş olmasına rağmen ancak dün ‘görüşmeye gelebilirsiniz’ diye bir yazı gönderildi. Oysa hemen cezasının ertelenmesi gerekiyor. Adli Tıp Kurumu neyi inceliyor? Kurum, “bu insanlar devlete karşı suç işledi’ diye düşünerek siyasi kararlar alıyor. Ayrıca Çelik’in ilik naklinin yapılması Adalet Bakanlığı’na izin başvurusu var. Ancak henüz cevap gelmedi. Çelik, ilik nakli yapılmazsa ölür. Ayrıca bağışıklık sistemi çok zayıf. Kan pıhtılaşması sorunu yaşadığı için alacağı bir darbede ölüm tehlikesi var.



'Adli ve siyasi mahkûm ayrımı yapılıyor'



Hasta mahkûmların, devlet hastanesinden ‘durumu cezaevinde kalmaya uygun değildir’, ‘hayati tehlike altındadır’ diye raporları olmasına rağmen yasal haklarının kullanılması geciktiriliyor. Ocak ayında Meclis’te kabul edilen hasta mahkûmların infazının ertelenmesiyle ilgili yasal değişikliğe rağmen ‘adli’ ve ‘siyasi’ mahkûm ayrımı yapılıyor. Değişiklikten sonra cezası ertelenen 59 kişiden 57’si adli tutuklu. Sadece bir siyasi tutuklu tahliye edildi. Bu rakamlar adli tutukluların siyasi mahkûmlara göre öncelikli olduğunu gösteriyor.



Başbakan: Adli Tıp hızlansın



Hasta mahkûmların durumu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta Dolmabahçe’de yapılan Akil İnsanlar Heyeti toplantısında da gündeme geldi. Güneydoğu Anadolu Heyeti Başkanı Kezban Hatemi’nin gündeme getirdiği konuyla ilgili Başbakan, toplantıda gerekeni yapacağını söyledi. Bu toplantıdan sonra Başbakan’ın Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i arayarak konu hakkında bilgi aldığı ve Ergin’e Adli Tıp sürecinin hızlandırılmasını istediği söylediği öğrenildi.