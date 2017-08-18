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Adıyaman'da jandarma atış poligonunda yangın

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da jandarmanın atış poligonunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

18 Ağustos 2017 19:42

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da jandarmanın atış poligonunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Adıyaman- Çelikhan karayolu üzerindeki İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Özel Harekat Taburu\'nun bulunduğu Atış Poligonu\'ndaki kurumuş otlar, öğleden sonra bilinmeyen nedenle alev aldı. Görevlilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede çevreye sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Bazı ağaçların yandığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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