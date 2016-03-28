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Yaşam

Adıyaman Valisi Demirtaş'a atlı eskort

Vali, Olgunlar Köyü'nde İller Bankası tarafından finanse edilerek yapılan taziye evinin açılışını yaptı

28 Mart 2016 02:20

Adıyaman'da, İller Bankası tarafından finanse edilerek Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla yapılan Taziye Evi'nin açılışına katılmak üzere merkeze bağlı Olgunlar Köyüne giden Vali Mahmut Demirtaş'a, köylüler atlarla eskortluk yaptı. Olgunlar Köyü girişinde Vali Mahmut Demirtaş’ın makam aracını Türkiye Bayrağı taşıyan iki atlı eskort karşılayarak törenin yapılacağı köy meydanına kadar eşlik etti.

Posta’nın haberine göre, köylüler tarafından karşılanan Vali Mahmut Demirtaş, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Talha Gönüllü ile siyasi parti temsilciler köylülerle tek tek tokalaştı.

Türk bayraklarıyla donatılan köy meydanında konuşan muhtar Mehmet Bulut, destek verenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da taziye evinin hayırlı olmasını diledi. Vali Mahmut Demirtaş ise köydeki birlik ve beraberliğin örnek olması dileğinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından dualarla taziye evinin açılış kurdelesi kesildi.

 

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