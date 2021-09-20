Adıyaman Valiliği açıkladı: Kentte 339 ev karantinaya alındı

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre 339 ev 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Adıyaman'da 339 evde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 339 ev karantinaya alındı.

20 Eylül 2021 Tarihli 2021/9 - 23 Nolu Adıyaman Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı için tıklayın