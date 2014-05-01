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Dünya
Deutsche Welle

Adını geneleve verdiler

Yaşadığı seks skandalının ardından görevini bırakmak zorunda eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın adı Belçika'da yeni açılan bir geneleve verildi. Tepki gösteren Strauss-Kahn, mahkemeye başvuracağını açıkladı.

01 Mayıs 2014 14:55


Dominique Strauss-Kahn, Fransız kamuoyunda DSK kısaltmasıyla anılıyor. Belçika'nın Balton kenti yakınlarında bir genelev açan Dominique Alderweireld adlı girişimci, genelevine bu ismi verdi.

Genelev işletmecisi Alderweireld, "Genelevime isim koyarken Dominique Strauss-Kahn'ı düşündüm. DSK göz kırpma, iyi bir reklam demek. Herkes ondan bahsediyor" dedi.

Eski İMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın Paris ve Brüksel'de yetki verdiği 5 avukat, olayla ilgili yasal yollara başvurulacağını açıkladılar.

Strauss-Kahn, 2011 yılının mayıs ayında yaşadığı seks skandalı nedeniyle İMF Başkanlığından ayrılmak zorunda kalmıştı. New York'ta bir otelde kat görevlisine tecavüz etmekle suçlanan Strauss-Kahn, hakkında açılan davada "kadının rızasıyla seks yaptığını" itiraf etmişti.

Skandal, Fransa'da sol partilerin 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ortay aday olarak göstermek istedikleri Strauss-Kahn'ın siyasi kariyerini bitirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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