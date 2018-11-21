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Adilcevaz'da şaşırtan görüntü

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı yakınlarındaki bulutun ortaya çıkardığı şekil, görenleri şaşırttı

21 Kasım 2018 13:21

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı yakınlarındaki bulutun ortaya çıkardığı şekil, görenleri şaşırttı.
Adilcevaz’da dün akşam saatlerinde görenleri şaşırtan ilginç bir doğa olayı yaşandı. İlçe sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı yakınlarında oluşan sıra dışı bulut tabakasını görenler şaşkınlık yaşadı. İlçe merkezinden rahatlıkla görünen ve gün batımına doğru gökyüzünde ortaya çıkan ilginç bulut görüntüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

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