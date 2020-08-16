Adil Gevrek'ten Gökhan Töre açıklaması!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Gökhan Töre hakkında Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, önemli açıklamalarda bulundu. Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin kampa katılacağını ve Beşiktaş'tan resmi bir teklif gelmediğini açıkladı.

Adil Gevrek, "Gökhan Töre yarınki kampa katılacak. Beşiktaş'tan Gökhan Töre için resmi teklif yok" ifadelerini kullanırken "Gökhan Töre'ye yardımcı oluruz ama bizim de beklentimiz olacak, bonservis beklentimiz olacak. Gidecekse, bonservis karşılığı gitmesi lazım" açıklamasını yaptı.

TRT Spor’daki açıklamalarında Gökhan’ın eski takımına gitmek istediğini, Sergen Yalçın’ın da Malatya’da öğrencisi olan futbolcuyu istediğini söyledi.

Gevrek, “Gökhan Töre 1 hafta izinli olduğu için kampa katılmadı ama Bolu’da başlayacak olan kampa yarın katılacak. Gökhan’ın Beşiktaş’a gitmek istediğini biliyoruz, Sergen Hoca’nın istediğini biliyoruz, konuştuk da ama resmi bir teklif almadık. Gitmek isterse yardımcı oluruz ama bonservis beklentimiz olacak. Takas işi zor olabilir çünkü o maaşları karşılamamız zor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Haber Global'e konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Sergen Yalçın aradı. 'Gökhan Töre'yi bize ver' dedi. Sergen Yalçın kıymet verdiğim bir hoca, görüşmelerimiz halen sürüyor" ifadelerini kullandı.