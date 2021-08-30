Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Sampdoria ile anlaştı. Sırp yıldız, alacaklarına karşın Beşiktaş yönetiminden bonservisini istedi.

Beşiktaş'ta istikrarsız bir performans gösteren ve sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, İtalya'ya transfer oluyor.

Siyah beyazlıların Temmuz 2018’te Torino’dan 1.25 milyon Euro’ya kiraladığı, bir sezon sonra 6.5 milyon Euro’ya bonservisini aldığı Sırbistanlı futbolcu, Serie A ekiplerinden Sampdoria ile el sıkıştı. Beşiktaş ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun alacaklarına karşı bonservisini istediği, tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Ljajic’e Karagümrük’ün de talip olduğu öne sürülmüştü. Beşiktaş’ta geride kalan 3 sezonda 85 maça çıkan Ljajic 18 gol, 26 asistlik performansa imza attı.