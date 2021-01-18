Adem Ljajic’e Süper Lig'den talip çıktı

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen Adem Ljajic’e Sivasspor talip oldu. Süper Lig ekibi Ljajic'i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Siyah-Beyazlılar’da teknik ekibin ara transfer döneminde yollarını ayırma yönünde görüş belirttiği Adem Ljajic için beklenen atak Süper Lig’den geldi. İlk etapta menaceri aracılığıyla ülkesi Sırbistan’dan kendisine kulüp bulmaya çalışan tecrübeli 10 numaraya, Sivasspor talip oldu.

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş’tan yıllık 3.2 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun yarım dönemlik maaşının yüzde 50’sini ödeyerek bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmeyi planlayan Yiğidolar’a, kulüpten izin çıktı. Kırmızı-Beyazlılar’ın, bu transfer için Ljajic’i ikna turuna başladığı belirtildi.