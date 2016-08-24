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Spor

"Adebayor ve Flamini Rizespor'da"

Yeşil-Mavililer adına transferler görüşmelerini yürüten menajer Özkan Doğan'ın Londra'da iki isimle görüştüğü iddia edildi

24 Ağustos 2016 14:56

Son olarak Crystal Palace forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Emmanuel Adebayor ve Filamini'nin Çaykur Rizespor'a gelecekleri iddia edildi.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Karadeniz ekibi iki oyuncuyla her konuda anlaştı. Yeşil-Mavililer adına bu transferler için görüşmeleri yürüten menajer Özkan Doğan, dün Londra’da iki isimle de görüştü, şartlarda görüşbirliğine varıldı.

Geriye sadece oyuncuların Rize’ye gelip tesisleri ve şehri görmeleri kaldı. Ön protokol Rizeli kulüp yetkililerin de katılımıyla bugün imzalanıyor. Ardından kente gelecek olan iki yıldızla son detaylar konuşulacak.

 

Kaleye de yıldız geliyor



Rize’de transferler bu isimlerle de sınırlı değil. Kaleye Rennes’ten Diallo’yu kiralayan Atmacalar’ın dünyaca ünlü bir kaleciyle daha ilgilendiği, bu transferde de çok önemli mesafe katettikleri öğrenildi. Rize ayrıca orta sahaya da bir takviye daha yapacak.

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AdebayorFlaminiÇaykur Rize

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