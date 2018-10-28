Adapazarı'nda fabrika yangını

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'DA Keresteciler Sanayi Sitesi\'nde bulunan bir mangal kömürü ve plastik çatal-bıçak fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Adapazarı\'nda Keresteciler Sanayi Sitesi\'nde bulunan mangal kömürü ve plastik çatal-bıçak üretimi yapılan fabrikada henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikayı tamamen kapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tebbir amaçlı 112 acil ekipleri de olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından görüntüler

Söndürme çalışmaları

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