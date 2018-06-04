T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

  7 KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜ Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınırın sıfır noktasında PKK'lıların tanksavarlı saldırısında şehit olan andarma Uzman Çavuş Muhammet Koç'un yaklaşık 5 yıldır askeriyede görev yaptığı belirtildi

04 Haziran 2018 03:50

 

7 KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜ
Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde sınırın sıfır noktasında PKK\'lıların tanksavarlı saldırısında şehit olan andarma Uzman Çavuş Muhammet Koç\'un yaklaşık 5 yıldır askeriyede görev yaptığı belirtildi. Şehit koç\'un bekar ve 7 kardeşin en büyü olduğu öğrenildi. Doğu görevinin bitmesine 4 ay kala şehit düştüğü aktarılan Uzman Çavuş Muhammet Koç\'un, son olarak bir ay önce izinli olarak baba evine geldiği bildirildi. Şehidin cenazesi, yarın memleketi Adana\'da toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜ HakkariPKKUzmanMuhammet KoçDoğuAdanaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24