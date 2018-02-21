Adana'ya şehit ateşi düştü

Ceyhun ÖZER/ CEYHAN (Adana), (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyindeki Çam Tepe üs bölgesinde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Eren Çelik\'in acı haberi memleketi Adana\'nın Ceyhan ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

4 aylık evli olan Eren Çelik\'in (28) şehit olduğunu Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy ve Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Ayhan Evli, Soysalı Mahallesi\'nde oturan ailesine bildirdi. Acı haberi alan anne Hafize ile baba Yunus Eren gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, fenalık geçiren yakınlarına da sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi Adana\'daki baba evinde alan eşi Meltem Çelik ise fenalık geçirdi. Şehit Eren Çelik\'in cenazesi, Adana\'da toprağa verilecek.



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