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Adanalıların kar sevinci

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA) - KENT merkezinde kar göremeyen Adanalı doğaseverler, hafta sonu yüksek kesimlere çıkarak, karda eğlendi

29 Ocak 2018 15:08

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA) - KENT merkezinde kar göremeyen Adanalı doğaseverler, hafta sonu yüksek kesimlere çıkarak, karda eğlendi. 
Toros Dağları\'nın eteklerindeki Pozantı ilçesi ile 1900 rakımlı Karaisalı ilçesinin Kızıldağ Yaylası\'na çıkan Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, karda gönüllerince eğlendi. Karlı yollarda doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, kamp alanındaki eğilim noktalarda, naylon örtü üzerinde kaydı. Kar topu da oynayan Adanalı doğaseverler, karda sucuk- ekmek yemenin keyfini yaşadı.

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