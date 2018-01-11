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Adanalılar'ın kar keyfi

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü'nün (PRODOSS) 50 üyesi, aileleriyle birlikte Kayseri'de Erciyes Dağı'na çıkarak, kar keyfi yaptı

11 Ocak 2018 14:05

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü\'nün (PRODOSS) 50 üyesi, aileleriyle birlikte Kayseri\'de Erciyes Dağı\'na çıkarak, kar keyfi yaptı.
PRODOSS üyeleri, Erciyes Dağı\'nda karda kayak yaptı, kızakla kaydı, snowboard yaptı. Teleferikle zirveye çıkan doğa severler, sık sık fotoğraf çektirdi. Kulüp yönetim kurulu üyesi Muazzez Yakut, \"Adana\'ya kar yağmazsa biz kara gideriz. Kış boyunca çevremizdeki karlı bölgelerde doğa yürüyüşü ve kayak sporu gibi çeşitli etkinliklerimiz olacak. Bu hafta gerçekleştirdiğimiz Erciyes Kayak Merkezi etkinliğimizde aileler, çocuklarıyla mutlu bir gün geçirdi\" dedi.

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