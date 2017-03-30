Adana'daki katliamda cinci hoca şüphesi!

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftlik evinde 5 kişinin tüfekle katledildiği olayla ilgili 'cinci hoca' iddiası ortaya atıldı. Katliamın faili olarak gözaltına alınan İbrahim A.'nın babası İsmet A. öldürülen iki kişiyle ile ilgili olarak "Oğlum, 6 ay önce arabasını Hüseyin Doğan’a verdiğini anlattı. Kardeşi Mehmet Doğan’ı gaipten sesler duyduğu için Hatay’daki bir cinci hocaya götürmüş. Zaman zaman bu cinci hocaya gitmeleri devam etti. Sözde, Allah’la konuşuyormuş" dedi.

Habertürk gazetesinden Beycan Üçkardeş'in haberi şöyle:

İbrahim A., Mehmet Doğan ve imam nikahlı eşi Ayşe Ayrancı ile abisinin evine gitti. Abisinin Çokak Köyü'ne 700 metre uzaklıktaki evinde abi Hüseyin Doğan, eşi Fatma Yavuz, 9 yaşındaki oğulları Hakkı Doğan ile Yavuz'un önceki eşinden çocuğu Görkem T. birlikte yaşıyordu.

Pompalı tüfekle katliam

Doğan kardeşler salonda oturdukları sırada iddiaya göre İbrahim A., kapısı açık olan eve pompalı tüfekle baskın yaptı. Saldırgan bir anda evde oturanlara pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Mehmet ve ağabeyi Hüseyin Doğan’ı hedef alan İbrahim A. kurşun yağdırırken, kadınlar evin tuvaletine, Hakkı Doğan ve Görkem T. de mutfağa kaçtı.

Salonda iki kardeşi öldüren saldırgan ardından önce kadınları ardından Hakkı Doğan’ı katletti.

Bu sırada Görkem T. pencereden kaçarak evlerine en yakın komşularına sığınıp yardım istedi. Muhtar hemen durumu jandarmaya bildirdi.

Güvenlik güçleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Vahşetin yaşandığı yere sevk edilen sağlık ekipleri de 5 kişinin öldüğünü belirledi. Görkem T.’nin ifadesi doğrultusunda çalışmalara başlayan güvenlik güçleri, cep telefonu sinyalinden İbrahim A.’nın yerini tespit etti.

Şüpheli, olaydan yaklaşık 3 saat sonra vahşetin yaşandığı evden 6 kilometre uzaklıkta bir pompalı tüfek ve iki tabancayla yakalandı. Gömleğinde kan lekeleri bulunan zanlı Kozan Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Katliamla bağlantılı 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay bölgesinde incelemelerini sürdüren jandarma ekipleri, ölenlerin üzerlerinde ve evin değişik yerlerinde çok sayıda muska buldu.

Evin yakınında da yeni kazılmış 3 metrelik çukur tespit edildi. Ekipler, katliamın muska ve çukurlarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Katliama "define arama" meselesi mi neden oldu?

Katliama, ölenlerden Mehmet Doğan ile arkadaşı olan zanlı İbrahim A. arasında ‘define arama meselesi’ yüzünden çıkan anlaşmazlığın neden olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre gündüz tarlada çalışırlarken çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Doğan, İbrahim A.’ya tokat attı. Ardından da İbrahim A. intikam için Doğan’ın evini bastı.

Baba A.: Kardeşini gaipten sesler duyduğu için cinci hocaya götürmüş

Suçlamayı kabul etmeyen İbrahim A. hakkında ek gözaltı süresi verildi. Şüphelinin babası İsmet A., evli ve iki çocuk babası olan oğlunun olay günü iş çıkışı yanına geldiğini ve bahçeyi ilaçlamaya gideceğini söylediğini ifade etti. İsmet A. öldürülen Hüseyin ve Mehmet Doğan ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunarak şöyle devam etti: “Oğlum, 6 ay önce arabasını Hüseyin Doğan’a verdiğini anlattı. Kardeşi Mehmet Doğan’ı gaipten sesler duyduğu için Hatay’daki bir cinci hocaya götürmüş. Zaman zaman bu cinci hocaya gitmeleri devam etti. Sözde, Allah’la konuşuyormuş.”

Kardeşler yan yana defnedildi

Katliam kurbanlarının cesetleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Öldürülen Hüseyin, kardeşi Mehmet ve oğlu Hakkı Doğan’ın cenazeleri ilçeye bağlı Faydalı Mahallesi’nde yan yana toprağa verildi. Ayşe Ayrancı resmi nikâhlı eşi olan Tahsin Ayrancı’nın doğum yeri olan Pekmezci Köyü’nde, Fatma Yavuz ise Bucak Köyü’nde toprağa verilecek. Öldürülen Mehmet ve Hüseyin Doğan kardeşlerin, resmi nikâhlı eşleri de cenazeye katılıp gözyaşı döktü.