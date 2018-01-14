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Adana'da sahte para operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, piyasaya sürülmek istenen 200 TL'lik sahte 505 banknot ile 100 dolarlık 14 sahte banknot ele geçirilirken 1'i yabancı, 2 kişiyi yakalandı

14 Ocak 2018 15:10

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polis, piyasaya sürülmek istenen 200 TL\'lik sahte 505 banknot ile 100 dolarlık 14 sahte banknot ele geçirilirken 1\'i yabancı, 2 kişiyi yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesi, Karasoku Mahallesi\'nde bulunan bir otelde, piyasaya sahte para sürmek için pazarlık yapıldığı ihbarını alan Adana Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti. Otele operasyon düzenleyen polis, Murat Köse ve Mali uyruklu Lassana Thaore\'yi yakaladı. Şüphelilerin çantalarında yapılan aramada ise 200 TL\'lik sahte 505 banknot ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde de 100 dolarlık 14 sahte banknot ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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