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Adana'da posta dağıtıcılarının yürüyüş yarışması

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da 47'nci Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüşü Yarışması için bölge seçmeleri yapıldı

11 Nisan 2018 20:52

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 47\'nci Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüşü Yarışması için bölge seçmeleri yapıldı. Posta dağıtıcılarının yürüyerek yarıştığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu. 
Merkez Çukurova İlçesi\'ndeki Çukurova Atletizm Pisti\'nde gerçekleştirilen yarışmaya, Adana, Mersin, Hatay, Karharamanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa\'dan 55 erkek ile 15 kadın posta dağıtıcısı katıldı. Heyecan içindeki posta dağıtıcılarının çekişmeli geçen yarışında kadınlar 5, erkekler ise 10 kilometre yürüdü. Yürüyüş sonunda dereceye girenlerin 
47\'nci Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüşü Yarışması\'na katılacağını anlatan Adana PTT Başmüdürü Korkmaz Gençer, posta dağıtıcılarının önemli bir hizmet verdiğini, yarışmayla da motivasyon kazandığını söyledi. 

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