Adana'da okulda pompalı tüfek dehşeti

Psikolojik sorunları bulunan 11 yaşındaki H.Y., sınıfta sinir krizi geçirip, arkadaşlarını ve öğretmenlerini tehdit ederek ayrıldığı okuluna tüfekle dönüp, ateş açtı. Öğrencinin tehdidi üzerine okul yönetimi ve öğretmenlerin kapıları kapatıp, okuldaki herkesi üst kata çıkarması sayesinde silahlı saldırıda can kaybının önlendiği belirtildi.

Olay, Merkez Yüreğir İlçesi’ne bağlı Solaklı Köyü’ndeki Solaklı İlköğretim Okulu’nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 7’nci sınıf öğrencisi H.Y., sınıfta sinir krizi geçirince arkadaşlarına saldırıp sıraları dağıttı ve sınıf kapısını tekmeledi. Bu olayın ardından sınıftan çıkan H.Y., “Bekleyin. Şimdi silah almaya gidiyorum. Sizleri de vuracağım” diye tehdit savurarak okuldan ayrıldı.



Öğrencinin psikolojik sorunları olması, daha önce de bıçaklı saldırı olayına karışması nedeniyle endişelenen okul yönetimi ve öğretmenler, süratle bahçedeki öğrencilerle vatandaşları binaya alıp, ikinci kata çıkardı. Zemin katta kimse kalmazken, okulun bahçe kapısıyla, bina giriş kapılarını kilitleyen ve pencereleri kapatan öğretmenler, jandarma ekiplerine de haber verdi.



Tehdit savurarak ayrıldığı okula 15- 20 dakika sonra dönen H.Y., bahçe duvarından atlayıp, içeri girdi. Binanın etrafını dolaşıp, içeri giremeyen öğrenci, Atatürk büstünün bulunduğu yerden okul müdürünün odasına doğru birkaç el ateş etti. Silahlı saldırıda, okul müdürünün odasının pencerelerinde hasar meydana geldi. Silahlı saldırı sonrası kaçarken, okulun yanındaki tarlada bulunan tarım işçilerine doğru da ateş eden H.Y., jandarma ekiplerince yakalandı.

H.Y.’nin 1 Ekim’de de, gömleğini yırtıp, parçaladığı ve bıçakla öğrencilerle öğretmenlere saldırdığı öğrenildi. H.Y.'nin, bu olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınmasına karşılık, yaşının küçük olması nedeniyle serbest bırakıldığı belirtildi.

Öğrencinin psikolojik sorunları olmasının yanında, aile içinde de şiddet gördüğünün anlatıldığını bildiren Eğitim- Sen Adana Şube Başkanı Güven Boğa, “Bunların yanı sıra bu okulumuzda kadro açığı sorunu da var. Olayın yaşandığı okulda olması gereken öğretmen sayısı 17. Buna karşılık 10 öğretmen görev yapıyor. Eğitim yüzde 40 aksıyor. Müdür yardımcısı yok, müdür tek başına. Çocuğa yardımcı olma anlamında rehber öğretmen yok. Bu durumlar da boşluk doğuruyor” diye konuştu.