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Adana'da karnaval heyecanı (2)

İLGİ BÜYÜK Adana'da vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Portakal Çiçeği Karnavalı için kent merkezindeki Toros Caddesi'nde stantlar kuruldu

06 Nisan 2018 17:05

İLGİ BÜYÜK
Adana\'da vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Portakal Çiçeği Karnavalı için kent merkezindeki Toros Caddesi\'nde stantlar kuruldu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sergi, panel ve kültürel etkinliklerle ön plana çıkan karnavala katılanlar renkli görüntüler oluşturdu. Yoğun katılımın yaşandığı Toros Caddesi karnaval için trafiğe kapatılırken, birçok kişinin, üzerinde portakal çiçeği figürleri bulunan ürünler takması dikkat çekti. Ayrıca karnaval komitesine daha önce başvuranlar, açtıkları stantlarda narenciye ile yapılmış reçel ve pastaların yanı sıra el ürünlerini satışı çıkardı. Karnavala kent içinden olduğu kadar, çevre kentlerden ve özellikle İstanbul\'dan katılım oldu. Çoğunluğu Adanalı olan çok sayıda sanatçı, şair, ressam, yazar ve oyuncu da şölene katılmak için kentte geldi.

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)

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