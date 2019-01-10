Adana'da FETÖ operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polisin yaptığı operasyonda, örgütün haberleşme programı olan \'ByLock\' kullandığı ileri sürülen, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı İsmail B.\'nin eşinin de bulunduğu 4\'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik 8 Ocak\'ta operasyon düzenlendi. Adana ve Manisa\'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında yine FETÖ/PDY\'den tutuklu bulunan eski Adana Emniyet Müdür Yardımcılarından İsmail B.\'nin eşi Canan B.\'nin de bulunduğu 4\'ü kadın 5 kişi yakalandı. Şüpheli Canan B.\'nin ise eşinin adına kayıtlı telefondan \'ByLock\' kullandığı saptandı. Emniyete götürülen şüpheliler ise sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 kadın tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler ayrıca kent genelinde FETÖ\'nün 3 gaybubet evine yaptığı baskında da 7 kişiyi yakaladı.



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