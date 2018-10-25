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Adana'da dolu yağışı (2)

AĞAÇLAR DEVRİLDİ Adana'da aniden bastıran dolu ve arkasından gelen sağanak, kentin birçok yerinde hayatı olumsuz etkiledi

25 Ekim 2018 02:39

AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Adana\'da aniden bastıran dolu ve arkasından gelen sağanak, kentin birçok yerinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ağaçların park halindeki araçların üzerine devrilmesi sonucu yollar trafiğe kapandı. Uğur Mumcu Meydanı\'ndaki demir yapıdan oluşan süs ise devrildi. Yağışın yoğun olduğu yerlerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, merkez Seyhan ilçesindeki Güney Kuşak Bulvarı alt geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapandı. Bir otomobilin suda kalarak arızalındığı alt geçitte, Büyükşehir Belediyesi görevlilerince su tahliyesi çalışması başlatıldı. Kenti etkisi altına alan sağanak, aralıklarla devam ediyor.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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