-Adana'da cinayet ADANA (A.A) - 01.01.2012 - Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi Levent Caddesi'ndeki bir internet kafede işletmeci S.A. ile bir grup arasında bir süre önce tartışma yaşandı. İddiaya göre, barışmak için internet kafeye gelen grup ile S.A. ve akrabaları arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu meydana gelen bıçak, keser ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Aziz Yakut, Ömer Yakut, Gökhan Yakut, Emin Yakut ve Sabri Yakut, çeşitli yerlerinden yaralanarak, Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ömer Yakut (26), buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emin Yakut'un kavgada kopan parmağı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye getirildi. Olayın ardından kaçan S.A, M.A, S.A. ve M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.