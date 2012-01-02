T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da cinayet ADANA (A.A)

02 Ocak 2012 00:26

-Adana'da cinayet ADANA (A.A) - 01.01.2012 - Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi Levent Caddesi'ndeki bir internet kafede işletmeci S.A. ile bir grup arasında bir süre önce tartışma yaşandı. İddiaya göre, barışmak için internet kafeye gelen grup ile S.A. ve akrabaları arasında yeniden tartışma çıktı.  Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu meydana gelen bıçak, keser ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Aziz Yakut, Ömer Yakut, Gökhan Yakut, Emin Yakut ve Sabri Yakut, çeşitli yerlerinden yaralanarak, Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Ömer Yakut (26), buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emin Yakut'un kavgada kopan parmağı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye getirildi.  Olayın ardından kaçan S.A, M.A, S.A. ve M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24