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Adana'da bahar havası

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)- YURDUN büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, hava sıcaklığının 15 dereceye çıktığı Adana’da vatandaşlar, güneşin tadını çıkarıyor

09 Ocak 2019 17:33

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)- YURDUN büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, hava sıcaklığının 15 dereceye çıktığı Adana’da vatandaşlar, güneşin tadını çıkarıyor.
Adana\'da son haftalarda yağan yağmurun ve 3 yıl aradan sonra gece saatlerinde gelen kısa süreli kar yağışının ardından bu sabah saatlerinden itibaren güneşli hava hakim oldu. Termometrelerin hava sıcaklığını 15 derece gösterdiği kentte yaşayanlar güneşin tadını çıkardı. Adanalılar parklardaki çimlerde güneşlenirken, anne ve babalar çocuklarıyla doyasıya vakit geçirdi. Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar birkaç derece daha artacağı kentte, sokak hayvanları da güneşte uyudu.

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