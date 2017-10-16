Adana'da 10 avukata 'üst arama' davası

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da üstlerinin aranmasına karşı çıkınca polisle arbede yaşayan ve aralarında Baro Başkanı Veli Küçük\'ün de bulunduğu 10 avukatın, 1 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana Adliyesi\'ne 17 Nisan 2015 tarihinde girmek isteyen avukatlar, kapı tipi üst arama dedektöründen geçmeyi ve çantalarını aratmayı kabul etmedi. Bunun üzerine avukatlarla polis arasında çıkan arbedede, kapı tipi üst arama dedektörü yerinden sökülürken, görüşmeler sonucu avukatların üst araması yapılmadan adliyeye girişine izin verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrasında Adana Baro Başkanı Küçük ile avukatlar Ahmet Gani Küçük, Yasemin Dora Şeker, Şiar Rişvanoğlu, Mustafa Çinkılıç, Tugay Bek, Vedat Özkan, Ali Akıncı, Ümit Büyükdağ Özdemir ve Fatoş Hacıvelioğlu Rişvanoğlu hakkında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca \'görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme\' suçlarından 1 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı.

Bugün 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk duruşmaya sanık avukatların yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Türkiye Barolar Birliği\'nden (TBB) yöneticilerle çok sayıda baro temsilcisi katıldı. Savunması alınan bazı avukatlar, adliyelerin iş yerleri olduğunu belirterek, avukatlık yasasının kendilerine verdiği hakkı kullandıklarını ve polisin Adana Cumhuriyet Başsavcısı\'nın verdiği kanunsuz emri uyguladığını söyledi. \'Mala zarar verme\' suçunu kabul etmeyen avukatlar, kapı tipi arama dedektörünün, polisin kendilerine uyguladığı şiddet sonucu devrildiğini ileri sürdü.

Davayla ilgili basın açıklaması yapan Baro Başkanı Küçük, Avukatlık Yasası\'nın 58\'inci maddesinden kaynaklanan haklarını kullanmak istedikleri için yargılandıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Yasa açıkça ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri hariç avukatın üstünün, konutunun, iş yerinin ve evinin aranamayacağını ve yapılacak aramanın niteliklerini düzenlemiştir. Bu hak, bir Başsavcının talimatı ile ortadan kaldırılamaz. Biz buna sessiz kalamayız diyen 10 meslektaşımız görevi yaptırmamak için direnme suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılanıyor. Bu suçu işleyenler aslında avukatlık mesleğini ifa etmek için adliye binasına girmek isteyen avukatları barikat kurarak engelleyen kolluk kuvvetleri ve onlara bu yasadışı emri veren başsavcıdır.\"



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