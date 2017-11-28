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Adana şehidini uğurladı

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN, (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde kayalıklardan dengesini kaybedip uçuruma düşerek şehit olan sözleşmeli Piyade Er 21 yaşındaki Yusuf Demiryürek, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

28 Kasım 2017 17:01

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN, (DHA) - HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde kayalıklardan dengesini kaybedip uçuruma düşerek şehit olan sözleşmeli Piyade Er 21 yaşındaki Yusuf Demiryürek, memleketi Adana\'nın Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin cenazesi ilk olarak babası 62 yaşındaki Yaşar Demiryürek ve annesi 61 yaşındaki Zeynep Demiryürek\'in oturduğu Özbaşı Mahallesi\'ndeki ailesinin evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi köy mezarlığına götürüldü. Buradaki törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, İskenderun 39\'ncu mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olkay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ramazan Akyürek, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende bekar olan şehidin annesi Zeynep, babası Yaşar Demiryürek\'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Piyade Er Yusuf Demiryürek, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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