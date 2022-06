Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

Adana Demirspor, Süper Lig 'in 34. haftasında karşılaştıkları Trabzonspor maçında bordo-mavililer lehine verdiği tartışmalı penaltı kararıyla tartışılan hakem Yaşar Kemal Uğurlu hakkında açıklama yayınladı. Demirspor, "Uğurlu'nun, maç saatinde oğlunun ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig 'in 34. haftasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor 'u konuk etmiş ve sahasından 3-1'lik skorla yenik ayrılmıştı. Karşılaşma sonrasında hem Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella hem de başkan Murat Sağlam, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu sert bir şekilde eleştirmişti.

Adana Demirspor, bugün Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili bir açıklama yayınlayarak, tecrübeli hakemin oğlunun maç saatinde hastaneye kaldırıldığı, bu nedenle aklının orada olmasının ve dikkatinin dağınıklığını yaşamasının normal olabileceğini söyleyerek acil şifalar diledi.

İşte Adana Demirspor'un o açıklaması:

"Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı hakemlerimizden Yaşar Kemal Uğurlu'nun, maç saatinde oğlunun ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını ve genç hakemimizin içinde bulunduğu psikolojik durumun kendisini olumsuz etkilediğini, bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz.

Adana Demirspor olarak, Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, genç kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."