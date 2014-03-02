Adalet Bakanı'ndan uyarı



Sosyal Demokrat Partili Adalet Bakanı Heiko Maas, eski milletvekili Sebastian Edathy olayının ardından, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) içindeki bir üst yetkilinin daha çıplak çocuk fotoğrafları bulundurduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Maas, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, güvenlik birimleri çalışanlarına güveninin tam olduğunu belirterek, Edathy olayı nedeniyle güvenlik birimlerinden şüphe duyulmaması gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı, öncelikle Edathy olayının aydınlığa kavuşturulmasının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Federal Emniyet Teşkilatı içinde hâlihazırda emekli olan bir üst düzey yetkilinin de çocuk pornosu içeren fotoğraflar bulundurduğu iddiası, Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Jörg Ziercke'yi zor bir duruma soktu. Sol Parti ve Yeşiller, Edathy olayında Meclis Araştırma Komisyonu'na ifade veren Ziercke'nin, diğer üst düzey yetkiliyle ilgili bilgi sahibi olduğunu ancak ifadesinde buna yer vermediğini öne sürüyor.

Spiegel'in internet sayfasında yer verdiği habere göre, teşkilat içindeki üst düzey yetkilinin bulundurduğu fotoğraflar, Edathy olayından farklı olarak suç unsuru taşıyor.

Almanya’da çocuk pornosuna ilişkin yasaya göre çıplak çocuk fotoğrafları bulundurmak cinsel organlar görünmediği takdirde, suç kapsamında sayılmıyor. Yasa bu nedenle büyük eleştiri topluyor.

Bir uyarı da ailelere

Almanya Adalet Bakanı Maas, aileleri de çocuklarına ait internete koyacakları fotoğraflar konusunda uyardı. Maas, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, internete koyulan fotoğrafların nerelerde kullanılabileceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti. Adalet Bakanı aynı zamanda, ayrım olmaksızın çıplak çocuk resimlerinin bulundurulmasının ya da ticaretinin yapılmasının suç kapsamına alınması gerektiğini kaydetti.